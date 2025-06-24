ПСЖ и "Ботафого" вышли в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

Французский "Пари Сен-Жермен" и бразильский "Ботафого" вышли в плей-офф проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу.
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ПСЖ, "Ботафого" и "Атлетико" набрали по 6 очков. Благодаря разнице мячей во встречах между этими командами первое место в группе занял ПСЖ, на второй строчке расположился "Ботафого", на третьей - "Атлетико". "Сиэтл" очков не набрал.
Ранее выход в 1/8 финала себе гарантировали германская "Бавария", бразильский "Фламенго", английский "Манчестер Сити" и итальянский "Ювентус".
Встречи первого раунда плей-офф пройдут с 28 июня по 1 июля.