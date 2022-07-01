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"ПСЖ" хочет попрощаться с Месси и Неймаром

"ПСЖ" хочет попрощаться с Месси и Неймаром Французский клуб "ПСЖ" намерен попрощаться с Лионелем Месси и Неймаром.
Футбол
1 июля 2022 г. 10:08
ПСЖ хочет попрощаться с Месси и Неймаром

Французский клуб "ПСЖ" намерен попрощаться с Лионелем Месси и Неймаром.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Педро Мората.

По его словам, руководство клуба считает, что Лионель Месси и Неймар не вписываются в проект по обновлению команды. Проект был выдвинут новым спортивным директором парижан Луисом Кампосом и главным тренером Кристофом Галтье.

Их идея заключается в том, чтобы провести обновление кадрового потенциала, повысить конкуренцию и создать новую, более конкурентоспособную команду.

Отметим, что Лионель Мессии выступает в клубе с августа 2021 года, а Неймар – с 2017 года.

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