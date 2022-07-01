"ПСЖ" хочет попрощаться с Месси и Неймаром

Французский клуб "ПСЖ" намерен попрощаться с Лионелем Месси и Неймаром.
Как передает Report, об этом сообщил журналист Педро Мората.
По его словам, руководство клуба считает, что Лионель Месси и Неймар не вписываются в проект по обновлению команды. Проект был выдвинут новым спортивным директором парижан Луисом Кампосом и главным тренером Кристофом Галтье.
Их идея заключается в том, чтобы провести обновление кадрового потенциала, повысить конкуренцию и создать новую, более конкурентоспособную команду.
Отметим, что Лионель Мессии выступает в клубе с августа 2021 года, а Неймар – с 2017 года.