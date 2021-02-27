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ПСЖ хочет подписать Месси и Алабу

ПСЖ хочет подписать Месси и Алабу Спортивный директор ПСЖ Леонардо нацелен на заключение контрактов с рядом футболистов, чьи контракты истекают летом
Футбол
27 февраля 2021 г. 22:02
ПСЖ хочет подписать Месси и Алабу
Лионель Месси

Спортивный директор французского ПСЖ Леонардо нацелен на заключение контрактов с рядом футболистов, чьи контракты истекают летом.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, среди целей парижан – форварды Лионель Месси ("Барселона") и Мемфис Депай ("Лион"), хавбек Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), защитники Давид Алаба ("Бавария") и Эльсеид Хюсай ("Наполи").

Также ПСЖ хотел бы, чтобы форвард Мойзе Кин, принадлежащий "Эвертону", продолжил выступления за французский клуб. Леонардо может обратиться к англичанам с целью продления аренды с опцией выкупа.

В то же время отмечается, что приоритет ПСЖ – сохранение ключевых футболистов команды и продление контрактов с ними. В списке таких игроков выделяются форварды Неймар и Килиан Мбаппе, хавбек Анхель Ди Мария, защитник Хуан Бернат. Также есть вероятность продления договора с полузащитником Юлианом Дракслером.

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