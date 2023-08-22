"ПСЖ" готов продать Килиана Мбаппе за € 250 млн этим летом

"ПСЖ" готов продать французского нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

"ПСЖ" готов продать французского нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

Как сообщает Report со ссылкой на AS, руководство парижан отпустит футболиста за € 250 млн. Отмечается, что в "ПСЖ" всё ещё ожидают предложения со стороны мадридского "Реала".

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с "ПСЖ" на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в "Реал" уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в "ПСЖ".

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за "ПСЖ" в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.