"ПСЖ" готов продать Килиана Мбаппе за € 250 млн этим летом

"ПСЖ" готов продать французского нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.
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Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с "ПСЖ" на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в "Реал" уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в "ПСЖ".
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за "ПСЖ" в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.