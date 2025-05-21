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ПСЖ будет транслировать финал Лиги чемпионов на "Парк де Пренс"

ПСЖ будет транслировать финал Лиги чемпионов на "Парк де Пренс" Французский "Пари Сен-Жермен" организует прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов с итальянским "Интером".
Футбол
21 мая 2025 г. 00:23
ПСЖ будет транслировать финал Лиги чемпионов на Парк де Пренс

Французский "Пари Сен-Жермен" организует прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов с итальянским "Интером".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу парижан, встречу покажут на домашнем стадионе "Парк де Пренс".

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 31 мая на стадионе "Арена Мюнхен". Для тех поклонников команды, которые не смогут прилететь в Германию, парижане организуют прямую трансляцию встречи на больших экранах. Помимо этого, клуб обеспечит доступное питание и ряд тематических мероприятий.

Владельцы абонементов на матчи "Пари Сен-Жермен получат приоритетный доступ и льготную цену на билеты на это мероприятие — от € 10. Затем ПСЖ откроет доступ членам своей программы лояльности MyParis, а после этого и для широкой публики при наличии свободных мест.

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Версия на азербайджанском языке Azarkeşlər Çempionlar Liqasının final oyununu PSJ-nin stadionunda canlı yayında izləyə biləcəklər

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