ПСЖ будет транслировать финал Лиги чемпионов на "Парк де Пренс"

Французский "Пари Сен-Жермен" организует прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов с итальянским "Интером".

Французский "Пари Сен-Жермен" организует прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов с итальянским "Интером".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу парижан, встречу покажут на домашнем стадионе "Парк де Пренс".

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 31 мая на стадионе "Арена Мюнхен". Для тех поклонников команды, которые не смогут прилететь в Германию, парижане организуют прямую трансляцию встречи на больших экранах. Помимо этого, клуб обеспечит доступное питание и ряд тематических мероприятий.

Владельцы абонементов на матчи "Пари Сен-Жермен получат приоритетный доступ и льготную цену на билеты на это мероприятие — от € 10. Затем ПСЖ откроет доступ членам своей программы лояльности MyParis, а после этого и для широкой публики при наличии свободных мест.