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"ПСЖ" больше года не может обыграть "Монако"

"ПСЖ" больше года не может обыграть "Монако" "Монако" переиграл "Пари Сен-Жермен" в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.
Футбол
11 февраля 2023 г. 23:21
ПСЖ больше года не может обыграть Монако

"Монако" переиграл "Пари Сен-Жермен" в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.

Как передает Report, игра прошла в Монте-Карло на стадионе "Луи II" и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Для столичной команды эта игра продолжила неудачную серию встреч против монегасков. Последнюю победу парижане добыли в декабре 2021 года, когда на стадионе "Парк де Пренс" дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе (2:0).

После того матча "ПСЖ" не смог обыграть "Монако" уже трижды — 20 марта прошлого года монегаски разгромили оппонентов со счетом 3:0, а в матче, который прошел 28 августа 2022 года, была зафиксирована результативная ничья — 1:1.

Несмотря на поражение, "ПСЖ" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Кристофера Галтье 54 очка.

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