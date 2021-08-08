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ПСВ разгромил «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов

ПСВ разгромил «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов В матче за Суперкубок Нидерландов эйндховенский ПСВ переиграл амстердамский «Аякс».
Футбол
8 августа 2021 г. 02:56
ПСВ разгромил «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов

В матче за Суперкубок Нидерландов эйндховенский ПСВ переиграл амстердамский «Аякс».

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счётом 4:0.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий ПСВ Чуквунонсо Мадуэке, ему ассистировал Марко ван Гинкел. На 29-й минуте Мадуэке оформил дубль, голевую передачу отдал Эран Захави. В концовке первого тайма защитник «Аякса» Николас Тальяфико получил красную карточку после грубого подката сзади.

Йорбе Вертессен на 76-й минуте довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Коди Гакпо. На 89-й минуте Марио Гётце забил четвёртый гол ПСВ, результативная передача на счету Йорбе Вертессена.

ПСВ завоевал Суперкубок Нидерландов в 12-й раз. «Аякс» становился победителем девять раз.

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Версия на азербайджанском языке PSV 12-ci dəfə Niderlandın Superkubokunu qazanıb

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