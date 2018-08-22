ПСВ прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках - ВИДЕО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Нидерландский футбольный клуб ПСВ прервал свою 10-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках.

Как сообщает Report, команда победила БАТЭ в Беларуси со счётом 3:2 в первом матче раунда плей-офф квалификационного турнира Лиги чемпионов.

Последняя победа голландцев датирована декабрём 2015 года. В Нидерландах футболисты ПСВ одержали победу над московским ЦСКА (2:1). После этого команда потерпела 6 поражений и 4 раза сыграла вничью.

Напомним, что ответный матч команды проведут в Эйндховене 29 августа.