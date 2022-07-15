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Проводится жеребьевка Премьер-лиги Азербайджана

Проводится жеребьевка Премьер-лиги Азербайджана Сегодня состоится жеребьевка сезона 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
15 июля 2022 г. 11:43
Проводится жеребьевка Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня состоится жеребьевка сезона 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, церемония жеребьевки начнется в 15:00.

В мероприятии, которое состоится в административном здании АФФА, примут участие президент Профессиональной футбольной Лиги Рамин Мусаев и представители клубов, которые будут бороться в Премьер-Лиге.

В отличие от последних шести сезонов, на этот раз количество команд, представленных в Премьер-лиге, увеличилось с 8 до 10. Наряду с клубами "Карабах", "Нефтчи", "Зиря", "Габала", "Сабах", "Кешля", "Сумгайыт" и "Сабаил", лицензии на участие в главном чемпионате страны получили "Туран Товуз" и "Кяпяз".

Новый сезон стартует 5 августа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasının püşkü atılır

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