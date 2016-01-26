В Баку проводится заседание Комитета клубов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Началось первое заседание Комитета клубов в 2016 году.

Как сообщает Report, члены комитетов собрались на мероприятии в Boulevard Hotel Baku.

На заседании участвуют вице-президент AZAL, председатель комитета Фикрет Гусейнов, президент клуба "Интер" Рашад Гасымов, президент "Зиря" Вюгар Астанов, президент "Сумгайыт" Камран Гулиев, вице-президент "Хазар-Лянкяран" Туйгун Надиров, главный менеджер "Габала" Заур Азизов, главный менеджер "Карабах" Асиф Аскеров, член наблюдательного совета "Кяпяз" Микаил Нариманоглу, исполнительный директор "Нефтчи" Эльнур Мамедов, вице-президент "Раван" Ильгар Ахундов, директор канала CBC Sport Вулкан Уст, Замиг Гусейнов и Мелик Гасанов из Профессиональной футбольной лиги.

Отметим, что это первое заседание под руководством Фикрета Гусейнова.