Проверочные матчи клубов Премьер-лиги Азербайджана

Выступающие в Премьер-лиге Азербайджана клубы дали старт зимним учебно-тренировочным сборам.
Как передает Report, команды в предстоящих проверочных матчах проверят свои силы.
"Нефтчи", "Зиря" и "Сумгайыт" проведут по два проверочных матча, остальные клубы - по одному. Встречи состоятся 10 и 14 января.
Проверочные матчи
10 января
15:00 " Нефтчи" - "Кяпяз"
Стадион "Футбольный центр Турецких авиалиний"
16:00 "Зиря" - "Сумгайыт"
Стадион "Далга Арена"
14 января
16:00 "Нефтчи" - "Кешля"
Bakcell Arena
16:00 "Карабах" - "Зиря"
Республиканский стадион им.Тофика Бахрамова
"Сумгайыт" - "Габала" (дата и место не разглашены)
"Сабах" - "Сабаил" (время не разглашено)
Bank Respublika Arena
Зимняя пауза в Премьер-лиге завершится 21 января.