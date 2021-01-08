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Проверочные матчи клубов Премьер-лиги Азербайджана

Проверочные матчи клубов Премьер-лиги Азербайджана Зимняя пауза в Премьер-лиге завершится 21 января
Футбол
8 января 2021 г. 14:14
Проверочные матчи клубов Премьер-лиги Азербайджана

Выступающие в Премьер-лиге Азербайджана клубы дали старт зимним учебно-тренировочным сборам.

Как передает Report, команды в предстоящих проверочных матчах проверят свои силы.

"Нефтчи", "Зиря" и "Сумгайыт" проведут по два проверочных матча, остальные клубы - по одному. Встречи состоятся 10 и 14 января.

Проверочные матчи

10 января

15:00 " Нефтчи" - "Кяпяз"

Стадион "Футбольный центр Турецких авиалиний"

16:00 "Зиря" - "Сумгайыт"

Стадион "Далга Арена"

14 января

16:00 "Нефтчи" - "Кешля"

Bakcell Arena

16:00 "Карабах" - "Зиря"

Республиканский стадион им.Тофика Бахрамова

"Сумгайыт" - "Габала" (дата и место не разглашены)

"Сабах" - "Сабаил" (время не разглашено)

Bank Respublika Arena

Зимняя пауза в Премьер-лиге завершится 21 января.

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