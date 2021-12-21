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Проведение Кубка африканских наций может быть перенесено на осень

Проведение Кубка африканских наций может быть перенесено на осень Проведение футбольного Кубка африканских наций может быть перенесено с середины зимы на осень.
Футбол
21 декабря 2021 г. 01:49
Проведение Кубка африканских наций может быть перенесено на осень
Джанни Инфантино

Проведение футбольного Кубка африканских наций может быть перенесено с середины зимы на осень.

Как передает Report, об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. Мы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале. Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим", - сказал Инфантино.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года. В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 года и пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Алжира.

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