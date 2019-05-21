Глава АФФА: Проведение финала Лиги Европы в Баку имеет большое значение для популярности футбола

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"Проведение финальной игры Лиги Европы, несомненно, оставит совершенно иное ценное наследие, футбольным болельщикам нашей страны".

“Проведение финала Лиги Европы УЕФА наряду с тем, что является большой честью для АФФА и всей футбольной общественности Азербайджана, также является волнующим и радостным фактом".

Как сообщает Report, эти мысли нашли отражение в приветственном сообщении президента АФФА Ровнага Абдуллаева в связи с финальной игрой Лиги Европы, которая состоится в Баку.

По словам руководителя национальной ассоциации, решение о проведении финального матча на Бакинском олимпийском стадионе является оценкой важным работам, проводимым национальной ассоциацией для развития футбола в Азербайджане, а также показателем веры и доверия УЕФА: "Мы безгранично благодарны президенту Азербайджанской Республики за оказанную нам в этом вопросе поддержку. Глава нашего государства является сторонником проведения в Азербайджане основных спортивных соревнований и всегда с вниманием относился к потребностям спортсменов и атлетов. Проведение этой игры с точки зрения популярности футбола и стимулирования приезда в столичный город новых посетителей имеет большое значение для Азербайджана и региона. Наряду с новым толчком развитию футбола в Азербайджане, это событие также расширит мировоззрение впервые посетивших нашу страну, которые пока не знакомы с ежедневно растущей, развивающейся прекрасной столицей".

Р.Абдуллаев сказал, что в связи с тем, что в 2012 году в Азербайджане провели чемпионат мира среди женщин-футболистов до 17 лет, в сезоне 2013/2014 года – Кубок футзала УЕФА и в сезоне 2015/2016 года – финальный турнир чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет, АФФА имеет большой опыт в организации престижных соревнований и мероприятий: "Проведение финальной игры Лиги Европы, несомненно, оставит совершенно иное ценное наследие, футбольным болельщикам нашей страны".

Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе на финальной игре Лиге Европы УЕФА встретятся английские команды "Арсенал" и "Челси". Матч начнется в 23:00.