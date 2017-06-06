Проведение ЧМ-2022 в Катаре под угрозой срыва из-за дипломатического конфликта

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре оказалось под угрозой из-за разрыва дипломатических отношений и блокировки границ между Дохой и соседними странами.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Ранее стало известно, что сразу шесть стран, среди которых Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Ливия и Йемен, разрывают дипломатические отношения с Катаром, обвинив власти страны в поддержке терроризма. В связи с этим были закрыты наземные маршруты в Катар. Кроме того, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ отказались разрешить Дохе использовать свои морские порты или воздушное пространство. Катар все обвинения соседей решительно отрицает.

Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре ещё не делал официальных заявлений по данному поводу, однако, по данным источника, риск срыва мундиаля весьма серьёзный.

«Мировая футбольная общественность согласна с тем, что ведущие турниры не должны проходить в странах, которые активно поддерживают терроризм», — сказал президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, пообещав обсудить проблему с УЕФА и правительством Германии и найти «политическое решение».