​​​​​​​Проведена жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА

В швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023.
Как сообщает Report, состав групп был определен на онлайн-мероприятии в связи с пандемией COVID-19.
Лига
1-я группа
Франция
Дания
Хорватия
Австрия
2-я группа
Испания
Португалия
Швейцария
Чешская Республика
3-я группа
Италия
Германия
Англия
Венгрия
4-я группа
Бельгия
Нидерланды
Польша
Уэльс
Лига B
1-я группа
Украина
Шотландия
Ирландия
Армения
2-я группа
Исландия
Россия
Израиль
Албания
3-я группа
Босния и Герцеговина
Финляндия
Румыния
Черногория
4-я группа
Швеция
Норвегия
Сербия
Словения
Лига C
1-я группа
Турция
Люксембург
Литва
Фарерские острова
2-я группа
Северная Ирландия
Греция
Косово
победитель пары Кипр - Эстония
3-я группа
Словакия
Беларусь
Азербайджан
Победитель пары Казахстан-Молдова
4-я группа
Болгария
Северная Македония
Грузия
Гибралтар
Лига D
1-я группа
Андорра
Латвия
Проигравший пары Казахстан-Молдова
Лихтенштейн
2-я группа
Сан-Марино
Проигравший пары Кипр - Эстония
Мальта
Отметим, что новый сезон Лиги наций стартует 2 июня 2022 года.