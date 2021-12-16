​​​​​​​Проведена жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА

В швейцарском городе Монтрё состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023.

В швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023.

Как сообщает Report, состав групп был определен на онлайн-мероприятии в связи с пандемией COVID-19.

Лига

1-я группа

Франция

Дания

Хорватия

Австрия

2-я группа

Испания

Португалия

Швейцария

Чешская Республика

3-я группа

Италия

Германия

Англия

Венгрия

4-я группа

Бельгия

Нидерланды

Польша

Уэльс

Лига B

1-я группа

Украина

Шотландия

Ирландия

Армения

2-я группа

Исландия

Россия

Израиль

Албания

3-я группа

Босния и Герцеговина

Финляндия

Румыния

Черногория

4-я группа

Швеция

Норвегия

Сербия

Словения

Лига C

1-я группа

Турция

Люксембург

Литва

Фарерские острова

2-я группа

Северная Ирландия

Греция

Косово

победитель пары Кипр - Эстония

3-я группа

Словакия

Беларусь

Азербайджан

Победитель пары Казахстан-Молдова

4-я группа

Болгария

Северная Македония

Грузия

Гибралтар

Лига D

1-я группа

Андорра

Латвия

Проигравший пары Казахстан-Молдова

Лихтенштейн

2-я группа

Сан-Марино

Проигравший пары Кипр - Эстония

Мальта

Отметим, что новый сезон Лиги наций стартует 2 июня 2022 года.