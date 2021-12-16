О нас
Report Georgia
Аудио новости

​​​​​​​Проведена жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА

​​​​​​​Проведена жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА В швейцарском городе Монтрё состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023.
Футбол
16 декабря 2021 г. 21:49
​​​​​​​Проведена жеребьевка нового сезона Лиги наций УЕФА

В швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023.

Как сообщает Report, состав групп был определен на онлайн-мероприятии в связи с пандемией COVID-19.

Лига

1-я группа

Франция

Дания

Хорватия

Австрия

2-я группа

Испания

Португалия

Швейцария

Чешская Республика

3-я группа

Италия

Германия

Англия

Венгрия

4-я группа

Бельгия

Нидерланды

Польша

Уэльс

Лига B

1-я группа

Украина

Шотландия

Ирландия

Армения

2-я группа

Исландия

Россия

Израиль

Албания

3-я группа

Босния и Герцеговина

Финляндия

Румыния

Черногория

4-я группа

Швеция

Норвегия

Сербия

Словения

Лига C

1-я группа

Турция

Люксембург

Литва

Фарерские острова

2-я группа

Северная Ирландия

Греция

Косово

победитель пары Кипр - Эстония

3-я группа

Словакия

Беларусь

Азербайджан

Победитель пары Казахстан-Молдова

4-я группа

Болгария

Северная Македония

Грузия

Гибралтар

Лига D

1-я группа

Андорра

Латвия

Проигравший пары Казахстан-Молдова

Лихтенштейн

2-я группа

Сан-Марино

Проигравший пары Кипр - Эстония

Мальта

Отметим, что новый сезон Лиги наций стартует 2 июня 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Millətlər Liqasında yeni mövsümün püşkü atılıb

Другие новости из категории

Лига наций: Сборная Азербайджана узнала соперников
Лига наций: Сборная Азербайджана узнала соперников
16 декабря 2021 г. 21:34
Азербайджанский боец победил армянина и стал чемпионом мира
ВидеоАзербайджанский боец победил армянина и стал чемпионом мира
16 декабря 2021 г. 21:27
Четверо футболистов Реала заразились коронавирусом
Четверо футболистов "Реала" заразились коронавирусом
16 декабря 2021 г. 20:26
Президент УЕФА извинился за ошибку при жеребьевке
Президент УЕФА извинился за ошибку при жеребьевке
16 декабря 2021 г. 19:08
Премьер-лига Азербайджана: Состоятся заключительные матчи уходящего года
Премьер-лига Азербайджана: Состоятся заключительные матчи уходящего года
16 декабря 2021 г. 07:51
АПЛ: Арсенал обыграл Вест Хэм в лондонском дерби
АПЛ: "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в лондонском дерби
16 декабря 2021 г. 03:34
Премьер-лига: Сумгайыт дома проиграл Кешля
Премьер-лига: "Сумгайыт" дома проиграл "Кешля"
15 декабря 2021 г. 21:10
Вакцинированные футболисты Премьер-Лиги Азербайджана освобождены от тестирования
Вакцинированные футболисты Премьер-Лиги Азербайджана освобождены от тестирования
15 декабря 2021 г. 16:24
Азербайджанский рефери ФИФА завершил карьеру
Азербайджанский рефери ФИФА завершил карьеру
15 декабря 2021 г. 15:40
Кубок африканских наций может быть отменен из-за «омикрона»
Кубок африканских наций может быть отменен из-за «омикрона»
15 декабря 2021 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi