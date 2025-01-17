Противостояние футбольных клубов Азербайджана и Румынии: 1 победа в 8 играх

11:49

Встреча "Карабах" - ФКСБ в рамках VII тура Лиги Европы УЕФА станет 9-м матчем представителей Азербайджана и Румынии в еврокубках.

Как сообщает Report, первая такая встреча состоялась в 1998 году.

"Динамо" (Баку) встретилась с "Арджешем" (Питешти) в первом отборочном раунде Кубка УЕФА (предшественник Лиги Европы). Дома румынский клуб одержал победу со счетом 5:1, в Баку - 2:0.

Спустя 10 лет, в 2008 году, "Нефтчи" встретился с "Васлуем" в 3-м отборочном раунде этого же турнира. Победив дома (2:1), "бело-черные" не смогли добиться положительного результата в Румынии (0:2).

В 2017 году "Зиря" встретилась с "Астрой" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Уступив в гостях со счетом 1:3, азербайджанский клуб затем сыграл в ничью (0:0) в Баку.

В 2019 году "Сабаил" в 1-м отборочном раунде Лиги Европы встречался с "Университатя" (Крайова) и проиграл оба матча со счетом 2:3.

Таким образом, азербайджанские клубы в противостоянии с командами из Румынии выиграли лишь один матч, в одной игре сыграли вничью и в 6 - проиграли. В этих 8 встречах азербайджанские клубы забили 8 мячей, пропустили - 19.

Отметим, что матч "Карабах" - ФКСБ VII тура Лиги Европы УЕФА состоится 23 января в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. В сводной турнирной таблице турнира чемпион Азербайджана занимает 33-е место с 3 очками, ФКСБ - 10-е с 11 очками.