Просинечки: Я решил отдать предпочтение Азербайджану, так как местные идеи показались мне более привлекательными - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В начале декабря сборная Азербайджана обрела нового тренера. Вакансию, освободившуюся после отставки Берти Фогтса, доверили Роберту Просинечки. Спустя месяц легендарный экс-полузащитник встретился с UEFA.com, чтобы поделиться мыслями о своем назначении и планами на будущее. Report представляет вниманию читателей данное интервью:

- Как встретили Новый год? Удалось отдохнуть и набраться сил?

- До 22 декабря я находился в Баку, после чего отправился в Загреб, где встретил 2015 год с семьей и родственниками. Праздники прошли очень весело, так что положительный заряд мне обеспечен.

- Расскажите о своем назначении. Вас также звали в сборную Боснии и Герцеговины. Почему вы выбрали именно Азербайджан?

- С генеральными секретарем Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльханом Мамедовым я познакомился в Париже. Там мы впервые пообщались, и эта встреча получилась очень интересной. Спустя некоторое время мы увиделись снова, и тогда уже говорили конкретнее. А вариант с Боснией появился позже. Я решил отдать предпочтение Азербайджану, так как местные идеи показались мне более привлекательными.

Это настоящий проект в самом широком смысле этого слова. Я вижу светлое будущее. В Азербайджане можно и есть над чем работать, и для этого имеются все условия. Да, Босния обладает сейчас хорошими игроками из ведущих первенств, но перспективы работы с азербайджанской командой мне импонировали больше.

Дело тут совсем не в деньгах, как многие могут подумать. Вообще, в футболе не все меряется в ценных бумажках. Есть вещи намного важнее. Ну и, конечно, свою роль сыграло то, что азербайджанцы связались со мной раньше боснийцев.

- Какие задачи перед вами поставлены, и на какой прогресс вы сами надеетесь?

- В первую очередь, должен с сожалением отметить, что в четырех матчах квалификации ЕВРО-2016 команда не набрала ни очка, и из-за этого игроки находятся не в лучшем психологическом состоянии. Основной целью на данный момент является исправление именно этого фактора. Надо воспитать в футболистах психологию победителей, заставить их поверить в себя.

В целом же, квалификацию мы хотим завершить, поднявшись в турнирной таблице как можно выше. Да, добиться этого будет тяжело, но у нас есть молодежь с большим потенциалом. После подписания контракта я успел просмотреть множество футболистов, и среди них нашлось достаточно тех, кто привлек мое внимание . Называть имена пока не буду, но я верю в этих ребят и надеюсь на них. Словом, нам есть над чем работать.

Глобальной же задачей является подготовка кадров к следующему отборочному циклу. Нужно сформировать конкурентоспособную команду, которая сможет на равных биться с лидерами.

- Можно ли ожидать от сборной иной футбол, нежели при Берти Фогтсе? Вы не раз отмечали, что предпочитаете атакующий стиль, но хватит ли команде класса действовать в таком ключе?

- Начнем с того, что защищаться в футболе намного легче, чем атаковать. Что касается изменений, то они будут непременно. Причем как в системе игры, так и по составу. У нас есть потенциал, чтобы действовать по-другому, чтобы больше и эффективнее нападать. Футболисты способны не просто бежать вперед, но и показывать красивую игру. Конечно, это нелегко, но мы будем работать.

- Что скажете о футбольной инфраструктуре в Азербайджане?

- Инфраструктура очень хорошая. Строятся новые стадионы и другие спортивные сооружения. Вижу все своими глазами, и считаю, это пойдет на пользу всей стране. Здесь созданы все условия для того, чтобы играть в футбол, причем делать это хорошо.

- Какого вы мнения об уровне национального первенства?

- Уровень чемпионата довольно высок. Премьер-лига проходит интересно. Есть три-четыре очень хорошие команды. Возьмем, к примеру, "Карабах", который остановился в шаге от выхода из группы Лиги Европы УЕФА. В составе сильнейших клубов немало легионеров высокого уровня. У тех же агдамцев это бразильцы Рейналдо Силва и Ричард Алмейда. Играя вместе с такими мастерами, местные футболисты станут сильнее и опытнее.

Вообще, действующий лимит на легионеров, при котором в составе каждой команды высшей лиги должно играть не менее пяти местных футболистов, двое из которых не старше 21 года, мне очень нравится. Важно, чтобы шесть легионеров, получающих место на поле, были уровнем выше, нежели местные игроки. Чем выше их уровень, тем быстрее будут расти и крепнуть местные.

- Что можете сказать об Азербайджане в целом?

- Мне очень нравится Азербайджан и его столица. Баку - прекрасный город с особой архитектурой. Он развивается бешеными темпами и движется только вперед и вверх. Крупные инвестиции дают о себе знать. Показателем моего отношения к этой стране является то, что я переехал сюда вместе с семьей. Дочери будут получать образование в бакинской школе .

Здесь есть все, что нужно для хорошей жизни. Что касается того, оправдались ли мои ожидания, то, если честно, я даже не думал о том, что и как будет. Знал, конечно, про Азербайджан, но так как никогда тут не был, получив предложение, первым делом полез в интернет. Слава богу, существует глобальная сеть, где можно почерпнуть сведения практически о каждом уголке Земли. Первым делом посмотрел фотографии и видеоролики про Баку, а дальше пошло-поехало.

- Значительную часть игровой карьеры вы провели в Югославии и Испании. Что дали вам футбольные школы этих стран?

- Каждое государство выделяется чем-то своим. Считаю себя очень везучим, ведь мне посчастливилось поиграть в трех великих клубах. Это "Барселона", "Реал" и "Црвена Звезда". Безусловно, название третьей команды в этом списке покажется кому-то странным, но этот коллектив в свое время выигрывал Кубок европейских чемпионов, хотя сегодня такое невозможно даже представить. Думаю, Испания выделяется тем, что там очень сильный чемпионат и почти на каждом матче болельщики заполняют стадионы до отказа.

- Вы играли за сборные Югославии и Хорватии. Какие моменты с ними стали для вас самыми яркими?

- Особо важным считаю то, что успел сыграть на трех чемпионатах мира: в Италии, Франции, а также Японии и Южной Корее. Кроме того, приятно быть единственным футболистом в мире, забивавшим на мундиалях за две сборные - Югославии и Хорватии. В 90-м, помню, мы проиграли в четвертьфинале Аргентине, за которую выступал великий Диего Марадона. Уступили южноамериканцам в серии послематчевых пенальти. Вообще, то поколение югославских футболистов было очень сильным, но и аргентинцы не были слабыми.

В 98-м же случился настоящий шок, когда команда маленькой балканской страны с населением немногим больше четырех миллионов человек чуть не вышла в финал. Тогда в полуфинале мы уступили хозяевам французам. Для нашей страны это событие было чем-то грандиозным, весь мир говорил о нас. Это было поистине великое достижение.

- Смотрите ли вы еще на поле глазами футболиста, или уже полностью переключились на роль тренера?

- По-моему, самый трудный момент в жизни футболиста наступает тогда, когда он завершает карьеру и не знает, чем будет заниматься в будущем. Не знаешь точно, будешь ли тренером, агентом или просто бизнесменом. Пока ты футболист, за тебя думают обо всем, и тебе остается только тренироваться и играть. А когда завершаешь карьеру, то нужно решать, в какой области себя проявить.

Я свой выбор сделал и с тех пор перестал мыслить как футболист. Сейчас у меня на все тренерский взгляд. Кстати, никогда не говорю своим подопечным, что когда играл в футбол, то делал так или эдак. Все это уже позади. Сейчас я наставник и должен думать только с этой позиции.

- Самостоятельную тренерскую карьеру вы начали относительно недавно - в 2010 году. Назовите три главные вещи, которым вы научились за эти пять лет?

- Назвать три основных момента мне, к сожалению, не удастся, так как я многому научился. Главное - относиться к своей работе с любовью, налаживать хорошие отношения с футболистами и прогрессировать с каждым днем, с каждой игрой, становясь при этом все сильнее и лучше.