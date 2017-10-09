Просинечки: Я остался доволен командой

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки поделился мыслями после игры отборочного раунда ЧМ-2018, в которой его подопечные были разгромлены последними чемпионами мира, сборной Германией со счетом 1:5.

Как передает Report, он положительно оценил игру команды в первом тайме.

- Сложно что-либо говорить после такого счета на табло. Несмотря на это, мы хорошо сыграли в первом тайме. У нас были голевые моменты в первом тайме и один из них завершился взятием ворот соперника. Во втором тайме соперник показал свой класс. Счет мог быть 6:3. Шла открытая игра. Соперник одержал заслуженную победу.

- Как вы оцениваете игру нашей сборной в отборочном цикле?

- В общем, я доволен командой. Мы играли в сложной группе против сильных соперников. Мы не довольны результатом, но довольны игрой. Учитывая игру против Северной Ирландии, мы должны были набирать больше очков. Это не просто набрать 10 очков в такой группе. Могло бы быть и больше. Я дал бы команде хорошую оценку.

- Заканчивается срок вашего контракта. Определились ли вы со своим решением?

- Мы возвращаемся в Баку. Через несколько дней я сделаю заявление относительно своего будущего в команде.

- В центре обороны сыграли Руслан Абышов и Бадави Гусейнов. Можно ли считать Руслана заменой Рашаду Садыгову?

- Не могу сказать, что эта пара будет часто играть на этой позиции в будущем. Есть проблемы на этой позиции. Пропускаем мячи из стандартных ситуаций. До сих пор не можем играть на высоком уровне на этой позиции. Будем работать над этим.

- Дмитрий Назаров не играл в стартовом составе из-за слабой игры в Баку против чехов?

- Я сделал изменения в составе после игры с чехами 3 дня назад. Я хотел заиграть на этой позиции игрока, тяготеющего более к обороне. Назаров хороший игрок, но сегодня нужен был игрок с другими качествами.