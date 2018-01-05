Просинечки сравнил футбольные сборные Азербайджана и Боснии и Герцеговины

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "Я очень рад быть главным тренером команды, у которой есть отличные футболисты".

Как передает Report, об этом сказал бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки, комментируя свое назначение на аналогичную должность в сборной Боснии и Герцеговины.

Хорватский специалист заявил, что вместе с новой командой они способны на многое:"Самое важное то, что в сборной Боснии и Герцеговины есть лидеры. Впереди у нас много работы. Наша мотивация позволит нам преодолеть эти трудности. Мы начнем завтра или послезавтра. Я верю, что хорошо поработав, мы завоюем путевку на чемпионат Европы по футболу в 2020".

Просинечки сказал, что первым делом побеседует со всеми во время тура по Америке, запланированного на конец января.

По его мнению, путь к Евро-2020 для его сборной будет легче через Лигу Наций. Он отметил, что наличие молодых футболистов в его команде не будет препятствием для демонстрирования хорошей игры.

Месячная заработная плата нового специалиста будет такой же как и у его предшественника Мехмеда Баждаревича - 15 тыс. евро. Хотя будучи главным тренером сборной Азербайджана он вместе с помощником получал 100 тыс. евро в месяц. Но возглавивший сборную 49-летний специалист заявил, что деньги не являются для него главным: "Самое главное хорошо работать. Я очень хотел быть вместе с Горданом Ципричем и Драганом Спасичем, с которыми я работал долгое время.

У сборной Боснии и Герцеговины есть высококлассные и трудолюбивые футболисты. Игровые качества этой сборной на большой шаг впереди того, что было у сборной Азербайджана. Поэтому я считаю, что мы сделаем все на основе взаимного удовлетворения."

Отметим, что первые две игры Р. Просинечки во главе новой сборной пройдут 28 января и 31 января, со сборными США и Мексики соответственно.

Р. Просинечки воспользуется услугами игроков, выступающих в национальном чемпионате.