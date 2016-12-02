Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки сделал свой выбор лучшего футболиста и главного тренера 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт narod.hr, хорватский специалист не проголосовал за своего соотечественника Луку Модрич, который выступает в испанском "Реал Мадриде". Он заявил, что лучшим футболистом года является форвард "Барселоны" Лионель Месси.

В качестве лучшего главного тренера Просинечки назвал имя Фернанду Сантуша, который принес Португалии первенство чемпионата Европы.

Отметим, что прежний главный тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс при выборе лучшего футболиста или главного тренера, как правило, предпочитал голосовать за своих соотечественников.