​Просинечки расценил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджан по футболу Роберт Просинечки расценил шансы завоевавших путевку в полуфинал команд в Лиге чемпионов.

В заявлении Report хорватский специалист сказал, что гегемония, демонстрируемая в последние годы испанскими клубами "Барселона" и "Реал Мадрид", в которых когда-то играл он сам, вполне нормальная.

Кроме того, Р.Просинечки добавил, что команды "Бавария" (Германия) и "Ювентус" (Италия) также являются одними из сильнейших клубов мира: "С точки зрения политики игрока, гегемония, демонстрируемая в последние годы испанскими клубами "Барселона" и "Реал Мадрид" в Лиге чемпионов, вполне нормальная. Мы постоянно видим их в полуфинале. "Барса" и "Реал Мадрид" являются одними из сильнейших команд мира. Если мне не изменяет память, "Реал Мадрид" завоевывал путевку в полуфинал 31 раз, "Барселона" - 30 раз, "Бавария" - 25 раз, "Ювентус" - 22 раза. Согласно статистике можно сказать, что они - сильнейшие клубы мира".

По словам Р.Просинечки, имя фаворита Лиги чемпионов станет известно после жеребьевки, которая пройдет в 16:00: "Команда "Бавария" демонстрирует сегодня хорошую игру, мы стали свидетелями этого на последней игре. Она полностью разгромила команду "Порту". "Реал Мадрид" не может показать такой игры, так как в команде много получивших травмы футболистов. "Ювентус" также любит делать сюрпризы.

В прошлом году "Бавария" была фаворитом, однако она проиграла "Реал Мадриду" со счетом 0:4. То есть, давать прогнозы очень сложно".

Отметим, что в 1991-1994 годах Роберт Просинечки выступал в "Реал Мадриде", а в 1995-1996 годах - в "Барселоне".