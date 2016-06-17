Баку. 17 июня REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки назвал имена ценных игроков чемпионата Европы.

Как сообщает Report, хорватский специалист в заявлении "Спортске Новости" назвал имена Луки Модрича и Андреса Иньесты.

По его мнению, игрок сборной Хорватии Л.Модрич и футболист испанской сборной А.Иньеста участвуют в чемпионате в расцвете сил. Он отметил, что полузащитники "Реал Мадрида" и "Барселоны" нравятся ему больше всего. Р.Просинечки считает неслучайным избрание Модрича и Иньесты лучшими игроками в матчах своих команд с Турцией и Чехией соответственно. Он уверен, что оба футболиста в предстоящих турах останутся на таком уровне, и один из них станет чемпионом.

Сегодня состоятся матчи Хорватия-Чехия, Испания-Турция. А в последнем туре встретятся Испания и Чехия. По мнению Просинечки, именно этот матч станет важным для определения лучшего футболиста чемпионата. Он отметил, что А.Иньеста обладает преимуществом, так как находится в лучшей форме.