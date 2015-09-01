Просинечки: На игре с Хорватией мы добьемся успеха

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ "В команде все здоровы. Со вчерашнего вечера все футболисты вместе. К команде также примкнули наши легионеры Дмитрий Назаров и Эдди Исрафилов".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки.

По словам хорватского специалиста, перед предварительным отборочным матчем ЕВРО-2016 с Хорватией сегодня пройдет тренировка в полном составе: "Главное, что в национальной сборной нет травмированных футболистов. Все здоровы и я доволен тренировочным процессом. Футболисты делают все от них зависящее".

По словам Р.Просинечки, его не интересует переход Вагифа Джавадова в "Габалу" до игры: "Нашу сборную ждет важная игра. К нам едет одна из сильных европейских команд. Мы встретимся с сильным противником. Однако я верю в свою команду. Верю, что 3 сентября мы продемонстрируем хорошую игру против сильной команды и добьемся успеха".

Как заявил главный тренер, 90% игроков на предстоящей 3 сентября на "Bakcell Arena" игре с национальной командой Хорватии будут из основного состава собственных клубов.

Положительно расценивший общую обстановку в команде Р.Просинечки заявил также о двух потерях: "Максим Медведев получил травму, а Джавид Гусейнов по известным причинам не сможет помочь нашей сборной. Сейчас меня интересует именно эта игра. Я проанализировал первую игру. Наша цель заключается в неповторении ошибок, совершенных на матче, закончившемся со счетом 0:6. На последних двух матчах наша команда показала прекрасную игру. Я хорошо знаком с хорватским футболом и осведомлен о том, в каких клубах выступают их футболисты. Однако несмотря на это я верю в своих футболистов и моя работа заключается в 100-процентной подготовке команды к игре".

Отметим, что матч между командами Азербайджана и Хорватии начнется в 21:00.