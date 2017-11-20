Просинечки может стать главным тренером турецкого клуба

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки может встать у руля турецкого футбольного клуба “Гянджлярбирлийи".

Как передает Report со ссылкой на "Фанатик", с хорватским специалистом были установлены первичные контакты.

Но главным претендентом на этот пост является отправленный в отставку главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум. Если не удастся добиться прогресса на переговорах с Даумом, то клуб постарается договориться с Просинечки.

Отметим, что в этом сезоне “Гянджлярбирлийи"за первые 12 туров сменил двух тренеров. Заменивший 30 августа Умита Озата Месут Баккал вчера был отправлен в отставку после того, как его команда уступила дома “Кайсериспору" со счетом 1:2.

В настоящий момент “Гянджлярбирлийи" после 12 туров набрал 8 очков и занимает 18 место в чемпионате. Не продливший на основе взаимной согласия контракт со сборной Азербайджана Роберт Просинечки в сезоне 2012-2013 тренировал "Кайсериспор".