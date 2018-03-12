Прошли очередные матчи 30-го тура Премьер Лиги - ВИДЕО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Лондонский «Арсенал» разгромил «Уотфорд» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

После 30 туров «Арсенал» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английского первенства. «Уотфорд» (36) располагается на 10-й строчке.

Тур завершится завтра встречей «Сток Сити» - «Манчестер Сити», которая начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Чемпионат Англии. 30-ый тур.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» - 2:1

Голы: Рашфорд, 14, 24 — Байи, 66 (в свои ворота)

«Вест Бромвич» – «Лестер» - 1:4

Голы: Рондон, 8 – Варди. 21, Марез, 62, Ихеаначо, 76, Иборра, 90

«Ньюкасл» – «Саутгемптон» - 3:0

Голы: Кенеди, 2, 29, Ритчи, 57

«Хаддерсфилд» – «Суонси» - 0:0

«Эвертон» – «Брайтон» - 2:0

Голы: Бонг, 60 (аг), Тосун, 76

«Вест Хэм» – «Бернли» - 0:3

Голы: Барнс, 66, Вуд, 70, 81

«Челси» - «Кристал Пэлас» - 2:1

Голы: Виллиан, 25, Келли, 32 (в свои ворота) — ван Аанхолт, 90

« Борнмут» – «Тоттенхэм» - 1:4

Голы: Алли, 35, Сон Хын Мин, 62, 87, Орье, 90 – Станислас, 7

«Арсенал» - «Уотфорд» - 3:0

Голы: Мустафи, 8, Обамеянг, 59, Мхитарян, 77