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Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу

Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу В новом сезоне премьер-лиги Азербайджана сыграют 8 клубов
Футбол
12 августа 2020 г. 16:30
Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу

В АФФА прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, жеребьевка проходила в административном здании АФФА без участия представителей клубов и СМИ.

В преддверии жеребьевки стало известно, что количество замен будет без изменений - 3. Также не будет изменен лимит на легионеров.

В новом сезоне премьер-лиги Азербайджана сыграют 8 клубов.

Календарь первого тура:

"Нефтчи" - "Сабаил";

"Сумгайыт" - "Кешля";

"Карабах" - "Сабах";

"Габала" - "Зире".

Напомним, что первые матчи пройдут 21 августа.

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