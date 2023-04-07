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Прошла жеребьевка международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Прошла жеребьевка международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию Гейдара Алиева Состоялась жеребьевка международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
Футбол
7 апреля 2023 г. 16:47
Прошла жеребьевка международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Состоялась жеребьевка международного турнира по мини-футболу, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генсек Национального олимпийского комитета Азер Алиев, почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов, генсек АФФА Сархан Гаджиев, президент Федерации мини-футбола Азербайджана и клуба "Зиря" Талех Насиров, члены команд по мини-футболу.

Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что победа сборной Азербайджана по мини-футболу в чемпионате Европы была блестящим результатом. Министр выразил благодарность руководству федерации за организацию международного турнира. Он отметил, что подобные турниры способствуют развитию мини-футбола в стране.

Почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Гусейнзаде отметил, что Всемирная и Европейская федерации мини-футбола официально признали турнир. По его словам, в открытии турнира ожидается участие президента Всемирной федерации мини-футбола Филипа Джуды.

Международный турнир пройдет 1-6 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUlu Öndərin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Minifutbol turnirinin püşkü atılıb

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