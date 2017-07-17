Прощенный футболист сборной Азербайджана: Ошибки были и у меня и по отношению ко мне

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Прощенный руководством турецкого клуба "Бурсаспор" футболист сборной Азербайджана Дениз Йылмаз примкнул к тренировке команды на тренировочных сборах в Австрии.

Как сообщает Report, до сегодняшней тренировки состоялся брифинг с участием главного тренера Поля Ле Гуэна и 29-летнего нападающего.

По словам французского тренера турецкой команды, этот шаг был предпринят из-за того, что футболист может принести пользу команде. Он пожелал Йылмазу удачи в новом сезоне: "Дениз Йылмаз может быть нам полезен. Раньше я говорил, что проблему между ним и клубом трудно решить, но с этого момента прошлое осталось в прошлом. Интересы клуба превыше всего. Дениз сегодня выйдет на тренировку с командой. Я надеюсь, он тоже забудет прошлое и будет прилагать максимум усилий для пользы команды. Ответственность я взял на себя. Мы можем смотреть на Дениза Йылмаза как на новый трансфер".

Йылмаз заявил, что сделает все возможное, чтобы завоевать любовь фанатов: "Любой, кто может критиковать себя, обернувшись на свое прошлое, заслуживает еще один шанс. Тогда я думал, что оставшись, никому не принесу пользы. Я хотел побороться за эту форму, тренер дал мне шанс. Как и у всех, у меня были ошибки. В отношении меня тоже совершали ошибки. Но главное – понимать друг друга. Я понимаю болельщиков и надеюсь, что они тоже поймут, как я хочу принести пользу "Бурсаспор" и проявят ко мне понимание после неприятных событий. Я благодарен тренеру и членам команды, что захотели видеть меня среди них".

Отметим, что Д.Йылмаз в ходе последнего сезоне был отстранен от основного состава "Бурсаспор". Он был наказан, т.к. пожаловался в ФИФА из-за неполучения зарплаты.