Прошел последний матч группового этапа Лиги Европы

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Прошла последняя встреча группового этапа Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, на отложенном матче встретились итальянский "Сассуоло" и бельгийский "Генк".

На матче группы F гости одержали победу со счетом 2:0 и перешли в 1/16 финала в качестве лидера группы. В составе бельгийского клуба отличились Брайан Хейнен и Леандро Троссард.

Таким образом, "Генк" перешел в очередной этап с 12 очками, а испанский "Атлетико" – с 10 очками. Австрийский "Рапид" находится на 3-ей ступени с 6 очками, а "Сассуоло" - на последней ступени с 5-ю очками.