Прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с бывшего главы УЕФА Платини

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Швейцарская прокуратура приняла решение снять все обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини в связи с недостаточным количеством улик.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на письмо прокурора, которое оказалось в распоряжении издания.

В письме прокурора к адвокату Платини Винсенту Солари сказано, что все обвинения против бывшего президента УЕФА были сняты. Платини был допрошен по этому делу "как человек, предоставивший важную информацию", что во Франции приравнивается к статусу свидетеля.

"Мы можем подтвердить, что данное расследование не проводится против Платини в связи с обвинениями его в коррупции. Мы также можем сообщить, что ваш руководитель не будет инкриминирован в этом разбирательстве", - написал прокурор в письме.