Прокуратура Парагвая выдала ордер на арест Роналдиньо

Бывшему нападающему "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо грозит арест в Парагвае.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам.

Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом. Сейчас оба бразильца остаются в номере под наблюдением стражей правопорядка.

Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. По словам министра внутренних дел, прокурор должен завершить процедуру ареста экс-игрока.

Напомним, что летом прошлого года власти Бразилии запретили Роналдиньо покидать страну, футболист был обвинен в нанесении экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

Роналдиньо выступал за бразильские команды "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе". Он завершил карьеру футболиста в январе 2018 года.