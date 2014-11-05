Пройдут последние 8 игр IV тура Лиги Чемпионов

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня завершатся игры IV тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Как сообщает Report, во второй игровой день IV тура пройдет 8 встреч.

Четыре команды имеют большие шансы пройти в следующий этап.

Группа E

23:45. "Манчестер Сити" (Англия) - "ЦСКА" (Москва, Россия)

23:45. "Бавария" (Германия) - "Рома" (Италия)

"Рома" встретится в гостях с командой, которой проиграла в 3-м туре со счетом 1:7. Немецкой команде не поможет пройти в следующий этап ни победа, ни ничья.

1. "Бавария" 3 3 0 0 9:1 9

2. "Ром" 3 1 1 1 7:9 4

3. "Манчестер Сити" 3 0 2 1 3:5 2

4. "ЦСКА" (Москва) 3 0 1 2 3:8 1

Группа F

23:45. "ПСЖ" (Франция) - "АПОЭЛ" (Кипр)

23:45. "Аякс" (Голландия) - "Барселона" (Испания)

Если "ПСЖ" и "Барселона" одержат победу, то заняв 2 первых места в группе, раньше времени заработают пропуск в следующий этап.

1. "ПСЖ" 3 2 1 0 5:3 7

2. "Барселона" 3 2 0 1 5:4 6

3. "Аякс" 3 0 2 1 3:4 2

4. "АПОЭЛ" 3 0 1 2 2:2 1

Группа G

23:45. "Марибор" (Словения) - "Челси" (Англия)

23:45. "Спортлинг" (Португалия) - "Шалке" (Германия)

Если "Челси" победит в гостях у Словении, то пройдет в следующий этап.

1. "Челси" 3 2 1 0 8:1 7

2. "Шалке" 3 1 2 0 6:5 5

3. "Марибор" 3 0 2 1 2:8 2

4. "Спортинг" 3 0 1 2 4:6 1

Группа H

23:45. "Шахтерr" (Донецк, Украина) - "БАТЭ" (Беларусь)

23:45. "Атлетик" (Бильбао, Испания) - "Порту" (Португалия)

Если "Порту" одержит победу, то пройдет в 1/8 финала.

1. "Порту" 3 2 1 0 10:3 7

2. "Шахтер" 3 1 2 0 9:2 5

3. "БАТЭ" 3 1 0 2 2:14 3

4. "Атлетик Бильбао" 3 0 1 2 2:4 1

Отметим, что приведенное время начала игр соответствует бакинскому.

Напомним, что днем раннее команды "Реал Мадрид" (Испания) и "Боруссия" (Дортмунд, Германия) обеспечили себе пропуск в 1/8 финала.