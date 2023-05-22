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Пройдут очередные игры 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Пройдут очередные игры 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу Пройдут очередные игры 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
22 мая 2023 г. 09:40
Пройдут очередные игры 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Пройдут очередные игры 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, все матчи стартуют в 16:30.

В этом туре определится четвертый коллектив, который завоюет путевку на еврокубки и команда, которая займет последнее место в чемпионате.

Обеспечивший чемпионство "Карабах" встретится с "Сумгайытом" на Azersun Arena. "Туран Товуз" сыграет против "Сабаила", "Шамахы" – против "Габалы", а "Сабах" – против "Зира".

Если "Габала" одержит победу, а "Зира" потеряет очки, команда оформит участие в Лиге конференций УЕФА. В случае проигрыша "орлов" "красно-черным" хватит и одного очка.

Также определится команда, которая займет последнее место в Премьер-лиге. Если "Шамахы" проиграет на своем поле, а "Сабаил" вернется из Товуза с тремя очками, шамахинцы перейдут в I Дивизион.

Таким образом, 36-ой тур будет носить формальный характер.

Отметим, что в первом матче тура "Нефтчи" одолел "Кяпяз" со счетом 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Avrokuboka sonuncu vəsiqə və elitanı tərk edəcək klub müəyyənləşə bilər

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