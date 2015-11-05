Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут игры 4-го тура Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Report, в 12-й группе будут проведено 24 матча.
В группе H турецкий клуб "Башикташ" примет лидера группы - клуб "Локомотив" (Россия). В другом матче группы встретятся "Скендербеу" (Албания) и "Спортинг" (Португалия).
Еще один турецкий клуб на выезде будет играть с командой "Аякс" (Голландия). В другой игре встретятся "Селтик" (Шотландия) и "Молде" (Норвегия).
Группа A
22:00. "Селтик" (Шотландия) - "Молде" (Норвегия)
22:00. "Аякс" (Голландия) - "Фенербахче" (Турция)
Группа B
22:00. "Сион" (Швейцария) - "Бордо" (Франция)
22:00. "Рубин" (Казань, Россия) - "Ливерпуль" (Англия)
Группа C
22:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Габала" (Азербайджан)
22:00. "Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция)
Группа D
22:00 "Наполи" (Италия) - "Мидтьюлланд" (Дания)
22:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Легия" (Польша)
Группа E
22:00. "Виктория" (Плзен, Чехия) - "Рапид" (Австрия)
22:00. "Динамо" (Минск, Беларусь) - "Вильярреал" (Испания)
Группа F
22:00. "Марсель" (Франция) - "Брага" (Португалия)
22:00. "Гронинген" (Голландия) - "Либерец" (Чехия)
Группа G
00:05. "Сент-Этьен" (Франция) - "Днепр" (Украина)
00:05. "Русенборг" (Норвегия) - "Лацио" (Италия)
Группа H
00:05. "Скендербеу" (Албания) - "Спортинг" (Португалия)
00:05. “Бешикташ” (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия)
Группа I
00:05. "Лех" (Польша) - Фиорентина" (Италия)
00:05. "Белененсеш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария)
Группа J
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Монако" (Франция)
00:05. “Тоттенхэм" (Англия) - "Андерлехт" (Бельгия)
Группа K
00:05. “Астерас Триполис" (Греция) - АПОЭЛ (Кипр)
00:05. "Спарта" (Чехия) - "Шальке" (Германия)
Группа L
00:05. "Аусбург" (Германия) - "АЗ Алкмаар" (Голландия)
00:05. "Атлетик" (Бильбао, Испания) - “Партизан" (Сербия)
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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