Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут игры 4-го тура Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, в 12-й группе будут проведено 24 матча.

В группе H турецкий клуб "Башикташ" примет лидера группы - клуб "Локомотив" (Россия). В другом матче группы встретятся "Скендербеу" (Албания) и "Спортинг" (Португалия).

Еще один турецкий клуб на выезде будет играть с командой "Аякс" (Голландия). В другой игре встретятся "Селтик" (Шотландия) и "Молде" (Норвегия).

Группа A

22:00. "Селтик" (Шотландия) - "Молде" (Норвегия)

22:00. "Аякс" (Голландия) - "Фенербахче" (Турция)

Группа B

22:00. "Сион" (Швейцария) - "Бордо" (Франция)

22:00. "Рубин" (Казань, Россия) - "Ливерпуль" (Англия)

Группа C

22:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Габала" (Азербайджан)

22:00. "Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция)

Группа D

22:00 "Наполи" (Италия) - "Мидтьюлланд" (Дания)

22:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Легия" (Польша)

Группа E

22:00. "Виктория" (Плзен, Чехия) - "Рапид" (Австрия)

22:00. "Динамо" (Минск, Беларусь) - "Вильярреал" (Испания)

Группа F

22:00. "Марсель" (Франция) - "Брага" (Португалия)

22:00. "Гронинген" (Голландия) - "Либерец" (Чехия)

Группа G

00:05. "Сент-Этьен" (Франция) - "Днепр" (Украина)

00:05. "Русенборг" (Норвегия) - "Лацио" (Италия)

Группа H

00:05. "Скендербеу" (Албания) - "Спортинг" (Португалия)

00:05. “Бешикташ” (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия)

Группа I

00:05. "Лех" (Польша) - Фиорентина" (Италия)

00:05. "Белененсеш" (Португалия) - "Базель" (Швейцария)

Группа J

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Монако" (Франция)

00:05. “Тоттенхэм" (Англия) - "Андерлехт" (Бельгия)

Группа K

00:05. “Астерас Триполис" (Греция) - АПОЭЛ (Кипр)

00:05. "Спарта" (Чехия) - "Шальке" (Германия)

Группа L

00:05. "Аусбург" (Германия) - "АЗ Алкмаар" (Голландия)

00:05. "Атлетик" (Бильбао, Испания) - “Партизан" (Сербия)