Пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Как сообщает Report, мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени.
16 команд, прошедших из группового этапа в следующий этап, были разделены на две корзины.
В 1/8 финала представители одной страны и клубов в одной группе не будут соревноваться друг с другом. Первый матч победители групп проведут на выезде, а ответный - дома.
Сеяные:
"Бавария" (GER, группа A)
"Реал" (ESP, B)
"Манчестер Сити" (ENG, C)
"Ливерпуль" (ENG, D)
"Челси" (ENG, Е)
"Боруссия" Дортмунд (GER, F)
"Ювентус" (ITA, G)
ПСЖ (FRA, H)
Несеяные:
"Атлетико" (ESP, A)
"Боруссия" Менхенгладбах (GER, B)
"Порту" (POR, C)
"Ливерпуль" (ENG, D)
"Аталанта" (ESP, Е)
"Лацио" (ITA, F)
"Барселона" (ESP, G)
"РБ Лейпциг" (GER, H)
Расписание матчей:
Первые матчи пройдут 16/17/23/24 февраля.
Ответные игры: 9/10/16/17 марта.