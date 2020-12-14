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Пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Футбол
14 декабря 2020 г. 07:34
Пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Как сообщает Report, мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени.

16 команд, прошедших из группового этапа в следующий этап, были разделены на две корзины.

В 1/8 финала представители одной страны и клубов в одной группе не будут соревноваться друг с другом. Первый матч победители групп проведут на выезде, а ответный - дома.

Сеяные:

"Бавария" (GER, группа A)

"Реал" (ESP, B)

"Манчестер Сити" (ENG, C)

"Ливерпуль" (ENG, D)

"Челси" (ENG, Е)

"Боруссия" Дортмунд (GER, F)

"Ювентус" (ITA, G)

ПСЖ (FRA, H)

Несеяные:

"Атлетико" (ESP, A)

"Боруссия" Менхенгладбах (GER, B)

"Порту" (POR, C)

"Ливерпуль" (ENG, D)

"Аталанта" (ESP, Е)

"Лацио" (ITA, F)

"Барселона" (ESP, G)

"РБ Лейпциг" (GER, H)

Расписание матчей:

Первые матчи пройдут 16/17/23/24 февраля.

Ответные игры: 9/10/16/17 марта.

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