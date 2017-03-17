Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Как сообщает Report, церемония жеребьевки, которая пройдет в швейцарском городе Ньон, начнется в 15:00 по бакинскому времени.
В 1/8 финала вышли 3 команды Испании, 2 - Германии, а также по одной команде из Англии, Италии и Франции.
Вне зависимости от рейтинга и какую страну они представляют, команды получат место в одной корзине.
Лига Чемпионов
1/4 финала
"Атлетико" (Испания)
"Барселона" (Испания)
"Бавария" (Германия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия)
"Ювентус" (Италия)
"Лестер" (Англия)
"Монако" (Франция)
"Реал Мадрид" (Испания)
Команды, названия которых будут указаны в результате жеребьевки первыми, проведут первые матчи дома. Первые матчи 1/4 финала пройдут 11-12 апреля, ответные игры пройдут 18-19 апреля.
Şamo QuliyevАвтор новости