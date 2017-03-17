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    Состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

    Вне зависимости от рейтинга и какую страну они представляют, команды получат место в одной корзине

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов.

    Как сообщает Report, церемония жеребьевки, которая пройдет в швейцарском городе Ньон, начнется в 15:00 по бакинскому времени.

    В 1/8 финала вышли 3 команды Испании, 2 - Германии, а также по одной команде из Англии, Италии и Франции.

    Вне зависимости от рейтинга и какую страну они представляют, команды получат место в одной корзине.

    Лига Чемпионов

    1/4 финала

    "Атлетико" (Испания)

    "Барселона" (Испания)

    "Бавария" (Германия)

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

    "Ювентус" (Италия)

    "Лестер" (Англия)

    "Монако" (Франция)

    "Реал Мадрид" (Испания)

    Команды, названия которых будут указаны в результате жеребьевки первыми, проведут первые матчи дома. Первые матчи 1/4 финала пройдут 11-12 апреля, ответные игры пройдут 18-19 апреля.

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