Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Report, церемония жеребьевки, которая пройдет в швейцарском городе Ньон, начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В 1/8 финала вышли 3 команды Испании, 2 - Германии, а также по одной команде из Англии, Италии и Франции.

Вне зависимости от рейтинга и какую страну они представляют, команды получат место в одной корзине.

Лига Чемпионов

1/4 финала

"Атлетико" (Испания)

"Барселона" (Испания)

"Бавария" (Германия)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Ювентус" (Италия)

"Лестер" (Англия)

"Монако" (Франция)

"Реал Мадрид" (Испания)

Команды, названия которых будут указаны в результате жеребьевки первыми, проведут первые матчи дома. Первые матчи 1/4 финала пройдут 11-12 апреля, ответные игры пройдут 18-19 апреля.