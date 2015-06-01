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    ​Пройдет спецзаседание УЕФА, связанное с ФИФА

    Заседание состоится в Берлине

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ На этой неделе в Берлине пройдет спецзаседание УЕФА.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил "Интерфакс".

    На заседании ожидаются обсуждения, связанные с дальнейшими отношениями с ФИФА.

    Отметим, что во время своего выступления до президентских выборов на должность руководителя ФИФА президент УЕФА Мишель Платини высказался с критикой в адрес Йозефа Блаттера.

    Напомним, что 29 мая Йозеф Блаттер был переизбран президентом ФИФА. 

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