​Пройдет спецзаседание УЕФА, связанное с ФИФА

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ На этой неделе в Берлине пройдет спецзаседание УЕФА.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил "Интерфакс".

На заседании ожидаются обсуждения, связанные с дальнейшими отношениями с ФИФА.

Отметим, что во время своего выступления до президентских выборов на должность руководителя ФИФА президент УЕФА Мишель Платини высказался с критикой в адрес Йозефа Блаттера.

Напомним, что 29 мая Йозеф Блаттер был переизбран президентом ФИФА.