Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня пройдет очередная игра этапа play-off ЕВРО-2016 по футболу.

Как сообщает Report, сборная Боснии и Герцеговины примет ирландскую команду на стадионе "Билино Поле" в Зенице.

Игра начнется в 23:45 по бакинскому времени. Главным судьей на встрече будет Феликс Брих из Германии.

Хозяева поля отстали от Бельгии и Уэльса в группе Б отборочного этапа.

Отставшая от Германии и Польши Ирландия завоевала путевку в play-off в качестве третьей в группе Д.

ЕВРО-2016, этап play-off

23:45. Босния и Герцеговина - Ирландия

Главный судья: Феликс Брих

Помощники судьи: Mарк Борш, Штефан Лупп

Четвертый судья: Торстен Шиффнер (все из Германии)

Отметим, что ответная встреча пройдет через 3 дня в Ирландии.