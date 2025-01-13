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Произведены назначения на матч Азербайджан-Греция

Произведены назначения на матч Азербайджан-Греция 10:05
Футбол
13 января 2025 г. 10:36
Произведены назначения на матч Азербайджан-Греция

Произведены назначения на матч сборной Азербайджана по футзалу против Греции в рамках основного этапа Евро-2026.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала Азербайджана, матч, который пройдет в Баку, обслужат представители судейского корпуса из Норвегии и Германии.

Арбитрами назначены Тельмен Ундрах (Норвегия), Якоб Павловски (Германия) и Даг Эрик Тангвик (Норвегия), судьей-инспектором - Срэтен Васич (Сербия), а делегатом УЕФА – Владимир Колбасюк (Молдова).

Отметим, что матч Азербайджан – Греция состоится 4 февраля в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan - Yunanıstan oyununun təyinatları açıqlanıb

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