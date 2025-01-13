Произведены назначения на матч Азербайджан-Греция

Произведены назначения на матч сборной Азербайджана по футзалу против Греции в рамках основного этапа Евро-2026.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала Азербайджана, матч, который пройдет в Баку, обслужат представители судейского корпуса из Норвегии и Германии.
Арбитрами назначены Тельмен Ундрах (Норвегия), Якоб Павловски (Германия) и Даг Эрик Тангвик (Норвегия), судьей-инспектором - Срэтен Васич (Сербия), а делегатом УЕФА – Владимир Колбасюк (Молдова).
Отметим, что матч Азербайджан – Греция состоится 4 февраля в 20:00.