​Произведен трансфер игрока "Бешикташ" в китайский клуб

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Произведен трансфер игрока турецкого клуба "Бешикташ" Дембы Ба в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт стамбульского представителя, для аннулирования контракта сенегальского нападающего с "Бешикташ" китайскому клубу придется заплатить 13 млн. евро.

Срок контракта с 30-летним форвардом не разглашается.

Отметим, что, играя в "Бешикташ", за сезон 2014/2015 Демба Ба забил 28 голов.