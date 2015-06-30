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    ​Произведен трансфер игрока "Бешикташ" в китайский клуб

    За сенегальского нападающего клуб Шанхай Шэньхуа заплатит 13 млн. евро

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Произведен трансфер игрока турецкого клуба "Бешикташ" Дембы Ба в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт стамбульского представителя, для аннулирования контракта сенегальского нападающего с "Бешикташ" китайскому клубу придется заплатить 13 млн. евро.

    Срок контракта с 30-летним форвардом не разглашается.

    Отметим, что, играя в "Бешикташ", за сезон 2014/2015 Демба Ба забил 28 голов. 

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