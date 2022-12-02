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Произошли изменения в наблюдательном совете "Нефтчи"

Произошли изменения в наблюдательном совете "Нефтчи" В составе Наблюдательного совета азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" произошли изменения.
Футбол
2 декабря 2022 г. 00:32
Произошли изменения в наблюдательном совете Нефтчи

В составе Наблюдательного совета азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" произошли изменения.

Как передает Report, Чингиз Абдуллаев покинул пост председателя НС, а его место занял глава SOCAR Ровшан Наджаф. Также, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, а также Орхан Султанов, Эльнара Мамедова и Хафиз Зейналов были выбраны новыми членами Наблюдательного совета.

Из прежнего состава Совета остались Заур Гахраманов и Самед Гурбанов, а Джабраил Джабраилов, Фархад Бадалбейли и Мехти Наджафов покинули НС.

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