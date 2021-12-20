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Профессиональная футбольная лига назвала лучшую команду и лучшего тренера 2021 года

Профессиональная футбольная лига назвала лучшую команду и лучшего тренера 2021 года За 2021 год в Азербайджанской футбольной премьер-лиге проведены 117 матчей.
Футбол
20 декабря 2021 г. 12:02
Профессиональная футбольная лига назвала лучшую команду и лучшего тренера 2021 года

За 2021 год в Азербайджанской футбольной премьер-лиге проведены 117 матчей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Профессиональной футбольной лиги, из 117 матчей 61 проведен в сезоне 2020/2021, 65 встреч в сезоне 2021/2022. В ходе встреч в общей сложности забиты 288 голов.

В этом году футбольной командой, набравшей больше всего очков, стал “Карабах”. Клуб возглавляемый Гурбаном Гурбановым выиграл 2/3 из 30 игр и стал лучшей командой года. “Карабах”, набравший 67 очков - коллектив, забивший больше всех голов, проигравший и пропустивший меньше всех.

Футбольный клуб "Нефтчи" отстает на 10 очков. Другие команды сильно отстают от лидеров. Клубом, набравшим наименьшее количество очков в 2021 году, стал "Сабаил".

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Версия на азербайджанском языке PFL 2021-ci ilin ən yaxşı komandası və baş məşqçisini açıqlayıb

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