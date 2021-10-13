Профессиональная футбольная лига Франции выступила против предложения ФИФА

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт LFP, соответствующее решение было принято на заседании 13 октября.

"Без предварительной консультации ФИФА хочет принять решение, которое отвечает исключительно ее интересам. Этот проект сильно нарушит серию национальных чемпионатов и приведет к потере интереса болельщиков. Развитие футбола идет не только через чемпионат мира, но и прежде всего за счет внутренних чемпионатов", – говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что ФИФА изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два (а не четыре, как сейчас) года. Данное предложение было выдвинуто Федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) на конгрессе ФИФА.