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    Профессиональная футбольная лига вынесла предупреждение клубу "Габала"

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) вынесла предупреждение клубу "Габала". 

    Об этом Report сообщил менеджер клуба Сабухи Сафиярлы.

    Причиной послужили надписи на формах некоторых футболистов клуба в матче против "Сабаиля" не на азербайджанском языке. По словам С.Сафиярлы, эта техническая проблема будет устранена во II туре: "Данная проблема связана лишь с местными футболистами. У зарубежных игроков такой проблемы не было. Мы приняли предупреждение к сведению и в следующем туре решим вопрос".

    Начальник департамента ПФЛ по работе со СМИ и связям с общественностью Аслан Шахгельдиев заявил, что данный вопрос будет рассмотрен в Дисциплинарном комитете. По его словам, клуб может быть наказан или ограничиться лишь предупреждением.

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