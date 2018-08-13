Профессиональная футбольная лига вынесла предупреждение клубу "Габала"

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) вынесла предупреждение клубу "Габала".

Об этом Report сообщил менеджер клуба Сабухи Сафиярлы.

Причиной послужили надписи на формах некоторых футболистов клуба в матче против "Сабаиля" не на азербайджанском языке. По словам С.Сафиярлы, эта техническая проблема будет устранена во II туре: "Данная проблема связана лишь с местными футболистами. У зарубежных игроков такой проблемы не было. Мы приняли предупреждение к сведению и в следующем туре решим вопрос".

Начальник департамента ПФЛ по работе со СМИ и связям с общественностью Аслан Шахгельдиев заявил, что данный вопрос будет рассмотрен в Дисциплинарном комитете. По его словам, клуб может быть наказан или ограничиться лишь предупреждением.