Профессиональная футбольная лига наградила футболиста команды "Закатала"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Награжден второй победитель проекта Профессиональной футбольной лиги "Лучший гол месяца в I Дивизионе".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, по результатам опроса, проведенного среди журналистов и болельщиков, лучшим в октябре был признан гол, забитый футболистом "Закаталы" Эмином Мехтиевым в ворота МОИК.

Денежную премию в 500 манатов и специальный приз вручил сегодня до матча "Закатала" - "Аксу" начальник Технического департамента спорта Профессиональной футбольной лиги Замиг Гусейнов.