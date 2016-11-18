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    Профессиональная футбольная лига наградила футболиста команды "Закатала"

    Церемония награждения прошла в Закатале

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Награжден второй победитель проекта Профессиональной футбольной лиги "Лучший гол месяца в I Дивизионе".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, по результатам опроса, проведенного среди журналистов и болельщиков, лучшим в октябре был признан гол, забитый футболистом "Закаталы" Эмином Мехтиевым в ворота МОИК.

    Денежную премию в 500 манатов и специальный приз вручил сегодня до матча "Закатала" - "Аксу" начальник Технического департамента спорта Профессиональной футбольной лиги Замиг Гусейнов. 

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