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Проект футбольной Суперлиги будет изменен

Проект футбольной Суперлиги будет изменен Проект футбольной Суперлиги пересмотрят после выхода из него шести английских команд
Футбол
21 апреля 2021 г. 07:25
Проект футбольной Суперлиги будет изменен

Проект футбольной Суперлиги пересмотрят после выхода из него шести английских команд.

Как передает Report, об этом сообщает журналист агентства Associated Press Роб Харрис со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта, - говорится в пресс-релизе. - Несмотря на заявления английских клубов, которые сделали это под давлением, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам".

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси". По информации журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, Суперлигу в скором времени покинут итальянские "Милан" и "Интер".

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