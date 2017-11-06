Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Продлен контракт с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Украины, решение по этому поводу было принято на заседании Исполнительного комитета структуры.

Согласно новому контракту, 41-летний специалист возглавит сборную до конца отборочного раунда ЕВРО-2020.

Отметим, что А.Шевченко является главным тренером сборной страны с лета 2016 года. Под его руководством коллективу не удалось получить путевку на предстоящий в 2018 году в России чемпионат мира.