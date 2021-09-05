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Про невесту Роналду снимут документальный фильм

Про невесту Роналду снимут документальный фильм Джорджина Родригес, невеста форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, расскажет миру свою историю в новом документальном фильме производства Netflix.
Футбол
5 сентября 2021 г. 05:14
Про невесту Роналду снимут документальный фильм
​​​​​​​Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, невеста форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, расскажет миру свою историю в новом документальном фильме производства Netflix.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, дата премьеры картины, который будет называться "Я Джорджина", пока не оглашается.

Родригес работала продавцом в магазине Gucci, когда повстречала Роналду. У молодых людей завязались отношения. Они встречаются с 2016 года. Пара растит общую дочь Алану Мартину, а также троих детей футболиста от суррогатных матерей.

Авторы решили рассказать о том, как поменялась жизнь Родригес во время отношений с португальским игроком.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldunun sevgilisi haqqında sənədli film çəkiləcək

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