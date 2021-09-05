Про невесту Роналду снимут документальный фильм

Джорджина Родригес, невеста форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, расскажет миру свою историю в новом документальном фильме производства Netflix.

Джорджина Родригес, невеста форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, расскажет миру свою историю в новом документальном фильме производства Netflix.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, дата премьеры картины, который будет называться "Я Джорджина", пока не оглашается.

Родригес работала продавцом в магазине Gucci, когда повстречала Роналду. У молодых людей завязались отношения. Они встречаются с 2016 года. Пара растит общую дочь Алану Мартину, а также троих детей футболиста от суррогатных матерей.

Авторы решили рассказать о том, как поменялась жизнь Родригес во время отношений с португальским игроком.