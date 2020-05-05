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Признанный погибшим экс-игрок "Шальке" найден живым - ФОТО

​Признанный погибшим экс-игрок "Шальке" найден живым

Хианник Камба

Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.

Как передает Report со ссылкой на издание Bild, смерть Камбы, зафиксированная в 2016 году, была сфальсифицирована. Тогда говорилось, что игрок погиб в автомобильной аварии, после чего его супруга получила шестизначную сумму по страховке. Она предоставляла в страховое агентство документы, которые, как предполагается, могли быть подделаны. Сейчас прокуратура ведет расследование.

Уточняется, что 33-летний Камба проживает в Гельзенкирхене и работает химиком в энергетической компании в Германии.

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